Peter De Roover wil onderzoek Turkse inmenging in Belgische politiek

De inmenging van de Turkse regering in de Belgische politiek gaat steeds verder.



De Turken proberen druk uit te oefenen via de consulaten en de ambassade in ons land. Zo is eind vorig jaar een Antwerps provinciaal overleg met Turkse afgevaardigden geannuleerd. Omdat het Turks consulaat enkele organisaties onder druk zette. Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer, noemt het zorgwekkend en wil een onderzoek. Van diplomaten die hun boekje te buiten gaan wil hij de opdracht stopzetten.

(foto : n-va)