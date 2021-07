Dan stond er een mooie koers op de agenda in onze regio... viel die in het water. Vandaag was de eerste editie van de 2-districtenpijl, een wedstrijd tussen Ekeren en Deurne. De eerste editie had normaal vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar toen was corona spelbreker. Vanmorgen was er in Ekeren nog geen vuiltje aan de lucht, zoals u kan zien op de beelden. Maar 's middags gingen de hemelsluizen open. De koersen werden stopgezet. Ook de randanimatie werd geschrapt.