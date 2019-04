Peter Vermeulen over overkapping: "Sommige zaken gaan nog wat te traag" (VIDEO)

In een memorandum voor de volgende Vlaamse regering formuleren de Antwerpse burgerbewegingen zes uitdagingen en to-do's. De burgerbewegingen vragen onder andere dat er dringend een ontwerp komt voor de volledige overkapping van de ring. Er is ook bezorgdheid omdat sommige onderdelen van het toekomstverbond te traag evolueren. Collega Walter Schrooten had het er zonet over met Peter Vermeulen van Ringland.