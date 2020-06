Petitie tegen derde festivalweekend van Tomorrowland

Het is wellicht een van de mooiste plekjes van de stad, het kasteel in het Rivierenhof. Daar is in de westvleugel ook een tentoonstellingsruimte. Die galerij moest door de Coronamaatregelen uiteraard ook de deuren sluiten. Maar nu, drie maanden later, heropent de galerij de deuren. Ze doet dat met een tentoonstelling van Manu De Mey en Hildegard Penne. Lokaal kunstenaar Manu De Mey maakt expressieve portretten in houtskool en olieverf. Hildegard Penne maakt kunstfoto’s, zowel abstract als figuratief. In het dagelijkse leven zijn zij partners en hier creëren zij samen een unieke sfeer. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 5 juli, elke dag behalve maandag, van 12 tot 18 uur.