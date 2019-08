Lawaai- en geurhinder. Daar krijgen we allemaal wel al eens mee te maken. Maar stofhinder, dat is minder alledaags. Voor inwoners van Rumst is het kwelling. De hinder is zo groot dat ze de tuin niet meer in kunnen, ramen en deuren gesloten moeten houden en de auto wassen is onbegonnen werk. Het zand is afkomstig van een bouw- en sloopbedrijf. Dat heeft nu beslist om maatregelen te nemen.