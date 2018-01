Pfizer zet onderzoek naar nieuwe medicatie parkinson en Alzheimer stop

Het farmaceutische bedrijf Pfizer stopt met het onderzoek naar nieuwe medicatie tegen Parkinson en Alzheimer.

En da's een serieuze klap in de strijd tegen die aandoeningen. Want eerder deden al enkele andere firma's hetzelfde. De bedrijven hebben al veel geld gestoken in onderzoek, maar dat leverde nog geen medicijn op. Volgens de Antwerpse professor Christine Van Broeckhoven, gerenommeerd onderzoekster in de strijd tegen Alzheimer, is er nog te weinig kennis. Volgens haar kan die er enkel komen als men blijft investeren in wetenschappelijk onderzoek. Maar dat kost dus handenvol geld.