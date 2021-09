Nieuws PFOS-vervuiling: Analyse bloedafnames inwoners pas eind oktober verwacht

De volledige analyse van de 800 bloedstalen die zijn afgenomen bij de bevolking in Zwijndrecht en Beveren wordt pas eind oktober verwacht. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke vandaag in de commissie Welzijn geantwoord na enkele vragen. Die nieuwe timing deed bij een aantal commissieleden de wenkbrauwen fronsen. Tot nu was er altijd sprake van 15 oktober. Het betekent twee weken langer onzekerheid voor de inwoners van Zwijndrecht. De CD&V-minister kreeg ook vragen over de link tussen bepaalde kankers en PFOS