PFOS-vervuiling: Burgemeesters moeten voorzorgsmaatregelen nemen rond brandweerterreinen

In het kader van de PFOS-vervuiling wordt door de Vlaamse regering aan alle burgemeesters gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen in de buurt van oefenterreinen voor de brandweer. Brandblusschuim is namelijk een bron van de schadelijke stof PFOS. Alle Vlaamse steden en gemeenten moeten in kaart brengen welke terreinen mogelijk verontreinigd zijn met PFOS. Voor de stad Antwerpen zou enkel de brandweerpost Lillo in het havengebied een probleem kunnen vormen. De Vlaamse regering grijpt in nadat in Zwijndrecht hoge PFOS-concentraties waren vastgesteld nabij de chemische fabriek 3M. Nu blijkt dus dat ook in de rest van Vlaanderen op sommige plaatsen PFOS aanwezig is. De oefenterreinen van de brandweer moeten wekelijks met nat gekuist worden, kinderen mogen niet op de terreinen komen, en zelfgeteelde eieren en groenten afkomstig uit een perimeter van 100 meter rond die sites kunnen best niet meer gegeten worden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zegt wel dat er geen reden tot paniek is. De Antwerpse oppositiepartijen hebben morgenavond alvast een extra gemeenteraad samengeroepen om de PFOS-vervuiling te bespreken.