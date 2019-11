De stad Antwerpen gaat harder optreden tegen het toenemend gebruik van lachgas als roesmiddel. Wie met lachgaspatronen betrapt wordt op school, in een fuifzaal of een feest, krijgt voortaan een GAS-boete die oploopt tot 250 euro. Dat heeft het Antwerpse schepencollege vandaag beslist. Verbieden om de patronen te verkopen kan de stad echter niet. Want lachgas is op zich niet illegaal.