Philippe De Backer bevoegd voor beheer medische hulpmiddelen

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft beslist om Antwerps minister Philippe De Backer (Open Vld) het voogdijschap te geven van de task force die belast is met het beheer van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Deze task force is één van de belangrijkste operationele krachten in de strijd tegen het Coronavirus, samen met de task force over de ziekenhuiscapaciteit. Ze brengt verschillende betrokkenen uit de medische en farmaceutische sector samen, maar ook vertegenwoordigers van de deelstaten en hun administraties, de FOD Volksgezondheid, de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de FOD Economie, juridische experts en de kabinetten van Justitie, Volksgezondheid en van de Eerste Minister.

De missie van de taskforce is onder meer het toezicht op en het goede beheer van de strategische voorraden te verzekeren en te anticiperen op de verschillende risico's die ermee gepaard gaan, zoals tekorten.

"De levering van medische apparatuur en medicijnen is een cruciale uitdaging in de strijd tegen covid-19. Ik denk bijvoorbeeld aan het probleem van de maskers, die wereldwijd schaars zijn", legt premier Wilmès uit. "Daarom hebben we een minister nodig die hier fulltime mee bezig kan zijn. De regering gaat akkoord en de verschillende partijen die haar steunen ook."

Philippe De Backer: “Ik zal deze taak uitvoeren naar allerbest vermogen en er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iédere Belg de zorg en de middelen krijgt die nodig zijn in deze strijd tegen het Coronavirus.”

