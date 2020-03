Het Antwerpse koekjeshuis Philip’s Biscuits brengt hommage aan Panamarenko met een prachtige etalage helemaal geïnspireerd op de artiest.

Henri Van Herwegen, beter bekend als Panamarenko, was een Antwerpse, Belgische

beeldhouwer die beschouwd wordt als een van de voornaamste Belgische beeldhouwers uit de

20e eeuw. De artiest maakte veel assemblages die met vliegen te maken hebben. Helaas

overleed de kunstenaar in december 2019; vlak voor zijn 80ste verjaardag. Om dit feestjaar toch

in de verf te zetten, werkten zijn vrouw Eveline Hoorens en een paar hechte vrienden een

tribute uit: een pop-up tentoonstelling genaamd ‘Campo & Campo’. De tentoonstelling loopt

van 24 januari tot en met 22 maart 2020 in Berchem. Een vervolg is voorzien tijdens de

zomermaanden.

Ook het Antwerpse koekjeshuis Philip’s Biscuits is een enorme liefhebber van Panamarenko.

Speciaal om de kunstenaar te eren, richtte Philip’s Biscuits haar etalage opnieuw in; helemaal geïnspireerd op Panamarenko. Vanaf vandaag tot en met 23 maart kan je de mooie etalages aanshouwen waarin de kunstwerken van Panamarenko de hoofdrol spelen.