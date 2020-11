Phishingbericht over nieuwe coronatoeslag in omloop

Het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) waarschuwt voor een phishingbericht dat via WhatsApp verspreid wordt over de nieuwe Vlaamse coronatoeslag van 33 euro per kind voor kwetsbare gezinnen. Het agentschap roept ouders op de link in het bericht niet te openen en het bericht meteen te verwijderen.

Nog voor de kerstvakantie zullen gezinnen met een laag inkomen een éénmalige coronapremie krijgen van ruim 33 euro per kind via de kinderbijslag of het Groeipakket. Maar volgens het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) hebben oplichters de aankondiging van die nieuwe toeslag aangegrepen om via WhatsApp een phishingbericht te verspreiden. In het bericht wordt de ontvanger uitgenodigd door te klikken op een link. Het VUTG vraagt ouders om de link niet te openen en het bericht ook meteen te verwijderen. 'We maken de gezinnen er ook attent op dat de uitbetalers en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket niet via WhatsApp of per SMS communiceren over financiële gegevens of aanvragen', klinkt het.

(foto © Belga)