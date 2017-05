Pianomarathon op het De Coninckplein

Tientallen pianisten bespelen na elkaar de vleugelpiano die op het plein staat. Jong en oud, beginners en professionals: de muzikanten zijn heel divers, net als de muziek. Terwijl u luistert, kan u op zoek naar een goed boek of een spannende strip. Want op dezelfde dag vindt ook het maandelijkse Strip- en Boekenplein plaats. U kan kiezen uit een ruim aanbod aan nieuwe en tweedehandse boeken. In de BIB-corner vindt u werken uit de bibliotheek.

(bericht en foto : Stad Antwerpen)