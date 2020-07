De horeca draaide in de laatste weken van juni op 48 procent van haar normale tewerkstelling. Dat blijkt uit een berekening van HR-bedrijf SD Worx. Op het hoogtepunt van de coronacrisis kon de sector een tewerkstelling aanhouden van ongeveer een vijfde, op dat moment dan vooral dankzij takeaway die de restaurants aanboden. Het absolute dieptepunt lag in april, met slechts 13,5 procent gewerkte dagen. Op 8 juni mochten cafés en restaurants de deuren weer openen. Ze trokken daarvoor 43 procent van het personeel aan. In de weken daarna steeg dat tot 48 procent. De sector is nog steeds de grootste gebruiker van de tijdelijke werkloosheid, samen met de luchtvaart. De zomermaanden worden beslissend voor de tewerkstelling in de sector, voorspelt SD Worx. "Binnen de horecasector zijn er natuurlijk ook verschillen: restaurants, cafés en hotels doen het beter dan de catering en bedrijfsrestaurants. Het achterblijven van de eventcatering zal zich nog heel de zomer duidelijk aftekenen. Maar eigenlijk kunnen alle subsectoren een serieuze sprong voorwaarts nemen." Foto Belga