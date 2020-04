'Piek ziekenhuisopnames lag begin april'

'Als we kijken naar de nieuwe ziekenhuisopnames, lag de piek begin april.' Dat hebben de interfederale woordvoerders bekendgemaakt. Ze waarschuwen wel voor een tweede piek als de bevolking zich niet strikt aan de maatregelen houdt.

Sinds de piek van de ziekenhuisopnames begin april, zien we een geleidelijke daling, zei woordvoerder Steven Van Gucht. Die waarschuwde tegelijkertijd dat er nog heel wat coronavirus aanwezig is in de gemeenschap en dat de maatregelen naleven nog strikt noodzakelijk is, anders stevenen we mogelijk af op een tweede piek.

De afgelopen 24 uur werden 250 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Daar liggen nu 5.524 patiënten, 11 minder dan de dag ervoor. De interfederale woordvoerders legden opnieuw de nadruk op solidariteit. 'We zien dat er nog steeds veel solidariteit is, maar ook dat er ergernis ontstaat over wie de maatregelen niet toepast. Laat de solidariteit primeren', zei Van Gucht. 'Wij dragen allemaal zelf de ultieme verantwoordelijkheid. Kijk daarom eerst naar jezelf. Laat het gedrag van anderen geen excuus zijn. Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.'