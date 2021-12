Piepjonge amokmakers die oproepen tot rellen opgepakt

Gisteren heeft de politie drie jongeren gearresteerd die via sociale media hadden opgeroepen om amok te maken in de Antwerpse binnenstad. Via hun accounts ronselden ze jongeren om afgelopen zaterdag en komende zondag te gaan 'rellen'.

Via gespecialiseerd onderzoek konden de identiteiten achterhaald worden. Het gaat om drie zeer jonge verdachten van 13, 14 en bijna 15 jaar. Ze komen morgen bij de jeugdrechter. De respons op hun oproep voor actie tijdens het afgelopen weekend was eerder beperkt. Toch was de politie zichtbaar ontradend aanwezig in het straatbeeld.

Oproepen tot rellen, ook via sociale media, is strafbaar en wordt altijd ernstig genomen door de politie en justitie.