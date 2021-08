Piepjonge broers verkopen drugs via Snapchat

Verschillende teams van de Antwerpse politie konden dit weekend overal in de stad en de districten dealers betrappen.



Het drugsondersteuningsteam (DOT) vatte zaterdagavond een vermoedelijke dealer aan de Schermersstraat. De jongeman was druk aan het gsm'en en maakte zich verdacht. Toen hij drugs verkocht aan een klant, is hij gecontroleerd en gearresteerd. De minderjarige (16) wordt voorgeleid bij de jeugdrechter.

Tijdens een actie op en rond het Sint-Jansplein van hetzelfde team werd een deal vastgesteld in de Korte Zavelstraat. De verdachte had 40 gram hasj in zijn onderbroek. In zijn woning werd nog eens 35,5 gram hasj en 10 gram cocaïne aangetroffen. Twee verdachten (32 en 27) werden gearresteerd en voorgeleid.



Op zaterdag kon ook het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio City een verkoper van drugs op heterdaad betrappen. De man werkte vanuit een pand aan de Everdijstraat en bracht er cannabis aan de man. Tijdens een huiszoeking vond de politie 170 gram cannabis, verpakkingsmateriaal en geld. De verdachte en ook een mogelijke medeverdachte zijn gearresteerd. Enkel de eerste verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het team hield ook op zondag toezicht in de omgeving van het sint-Jansplein. Er werd een verdachte gearresteerd die tussen de geparkeerde wagens cocaïne, methadon en heroïne verkocht. De man bleek vrij onder voorwaarden en werd gearresteerd.

Op hetzelfde moment merkten dezelfde inspecteurs twee jonge kerels op een bromfiets op die aanbelden bij een pand aan de Oudesteenweg. De bestuurder bleef buiten wachten, de passagier ging kort binnen om een deal te sluiten. Het duo werd gecontroleerd. De 16 en 14-jarige broers bleken samen via Snapchat cannabis te verkopen. In hun ouderlijke woning werd 55 gram cannabis aangetroffen. De bromfiets was uitgerust met een gestolen nummerplaat en bleek niet verzekerd. Deze werd mee in beslag genomen.



Nog op zaterdag zagen leden van het WOT Oost iemand vluchtig contact maken met iemand die het team al kende als verkoper van verdovende middelen. Ze konden ook zien dat ook een minderjarige (15) een actieve rol had in de handel. De twee mogelijke verkopers werden gecontroleerd. De man die ze herkenden droeg een enkelband op het moment dat hij betrapt werd. De minderjarige staat onder toezicht van de jeugdrechter. Bij de meerderjarige (24) is een huiszoeking gevolgd waar meer dan 100 gram cannabis en 18 verpakkingen cocaïne klaar voor verkoop gevonden zijn. Beide verdachten zijn gearresteerd met het oog op een voorleiding.



Het WOT Centrum kreeg zaterdagavond een mogelijke drugsgebruiker in het vizier. Toen hij kort een appartementsgebouw had bezocht werd hij gecontroleerd en bleek hij net cannabis te hebben gekocht. Er werd een tweede bezoeker gecontroleerd die ook cannabis had gekocht. De politie ging over tot een huiszoeking en trof twee mannen aan die drugs verkochten. Er werd 240 gram cannabis en 1 500 euro cash in beslag genomen. Tijdens de zoeking kwamen nog 3 klanten aankloppen aan het appartement. De twee mannen (43 en 42) werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het WOT Noord controleerde zaterdag een magazijn in de Rerum Novarumlaan na meldingen vanuit de buurt. De politie trof ter plaatse een cannabisplantage met meer dan 650 cannabisplanten aan. Er werd ter plaatse ook een verdachte gearresteerd, deze bleek illegaal in ons land te verblijven.