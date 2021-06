Piepjonge, maar erg actieve auto-inbrekers gevat

Op donderdag heeft de politie drie jongeren gearresteerd die ervan verdacht worden diezelfde dag in minstens twaalf voertuigen te hebben ingebroken. In de vroege ochtend belde een getuige naar de politie omdat ze gezien had hoe drie jongeren hadden ingebroken in een auto. Later is duidelijk geworden dat de drie verdachten een spoor van vernieling hadden achtergelaten in de Rodestraat, Stijfselrui, Frans Halsplein, Lange Winkelstraat en Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen.

Terwijl er ploegen aangestuurd werden, ging een camera-operator in het realtime intelligence center (RTIC) aan de slag met de camera's in de straat. Dankzij een beschrijving die de getuige gaf, kon op de beelden gezien worden hoe drie jongeren vluchtten. Een van de snelleresponsteams die aangestuurd werden, kon tot bij de drie gepraat worden. Ze zijn meteen gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Het gaat om jongeren van 15, 16 en 17 jaar.

Bij de meeste auto's hadden de verdachten een raam ingeslagen. Hier en daar konden ze een zonnebril, draadloze oortjes, geld of andere dingen buit maken. Verschillende zaken zijn ook bij de verdachten terug gevonden.