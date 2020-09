Nieuws Pierre legt na 47 jaar de wapens neer

Denkt u soms: had ik maar een jachtwapen, paintballgeweer, handpistool of pijl en boog? Dan is het nu het moment om af te zakken naar Luxarm in Brasschaat. Al meer dan 45 jaar baat Pierre Castelein zijn wapenwinkel uit op de Bredabaan, maar nu hij 69 is geworden, vindt hij het welletjes geweest. Volgende zomer sluit hij definitief de deuren.