Piet Huysentruyt en zoon Cyriel koken samen op drijvend restaurant Waterfront in Antwerpen

‘Waterfront Bar & Resto’ wordt opnieuw het kloppende hart van het stads -en havenfestival Part of Antwerp. In de topbrasserie worden klassiekers uit de Zuid-Franse sterrenkeuken geserveerd. Vader en zoon Huysentruyt en hun team ruilen de keuken van hun sterrenrestaurant Likoké in Zuid-Frankrijk heel even in voor die van pop-uprestaurant Waterfront in hartje Antwerpen.

Van 14 augustus tot en met 15 september lunch en dineer je op een drijvend ponton - 30 centimeter boven de waterspiegel - in het midden van het Antwerpse Kattendijkdok. Hoe je er geraakt? Wie wil kan aan het MAS in de watertaxi stappen. reserveren kan vanaf nu via www.thewaterfront.be

(foto © Belga)