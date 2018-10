De Grungblavers hebben een nieuwe cd uit. Ziel heet die. Het is de eerste cd van de Grungblavers die opgenomen is in een studio. De vorige was een opname van een live optreden. Deze cd is iets meer ingetogen. Maar de Grungblavers beloven dat er nog meer cd's in aantocht zijn. En die zullen dan weer voluit swingen.