Pieter Aspe komt dan toch naar de Boekenbeurs, maar blijft bij zijn kritiek

Schrijver Pieter Aspe keert dit jaar dan toch terug naar de Boekenbeurs. Aspe stuurde vorig jaar zijn kat, nadat hij eerder forse kritiek had geuit op organisator Boek.be. De auteur vond de Boekenbeurs veel te duur. Hij organiseerde daarom een signeersessie in zijn stamcafé. Aspe keert nu terug, al blijft hij wel bij zijn kritiek, daar heeft hij nu ook iets op gevonden. Wie zijn nieuwe boek koopt op de boekenbeurs, krijgt een kortingsbon van vijf euro om later zijn volgende boek te kopen in de boekhandel.