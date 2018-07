Pieter Embrechts nieuwe presentator Night of the Proms

Pieter Embrechts wordt de nieuwe presentator van Night of the Proms. Hij volgt Kobe Ilsen op, die de voorbije drie jaar de concertreeks leidde.

De 46-jarige Embrechts gaat meteen voor een dubbelrol: presenteren én nummers brengen in het Sportpaleis. De organisatoren kwamen drie jaar geleden al aankloppen bij Embrechts, maar die bedankte toen voor het aanbod. De afgelopen maanden ging de organisatie opnieuw met Embrechts rond de tafel zitten. 'Toen ik naar de Proms ging kijken, was ik net aan het touren met 'A street concert', een concertvoorstelling over mensen die je tegen het lijf kan lopen op de Turnhoutsebaan in Antwerpen', zo zegt Embrecht aan de VRT. 'Toen ik het gigantische scherm op de Proms zag, leek het mij fantastisch om daar ooit een nummer uit de voorstelling te kunnen brengen met bijhorende kortfilm.' 'We raakten weer in gesprek en plots kreeg ik de vraag of ik de avond niet wilde presenteren en ook muzikaal een inbreng wilde hebben. Toen ik hoorde dat Suzanne Vega een van de artiesten zou zijn, heb ik toegezegd.'