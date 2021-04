Nieuws Pieter Embrechts vertelt paasverhaal tijdens de Paaswandeling

Als u de dagelijkse corona-wandeling een beetje beu bent, dan heeft de KWB tijdens de paasvakantie een leuk alternatief. Op verschillende locaties in de regio plaatsten de lokale afdelingen borden et QR-codes. Als je de codes inscant kan je luisteren naar een paasverhaal verteld door Pieter Embrechts. De paastochten van de kwb zijn er in een versie voor plus en min achtjarigen