Pieter Lesage Antwerpse Jonge Ondernemer 2017

De KBC-toren in Antwerpen was gisteren het decor van een strijd der titanen. Uiteindelijk haalde Pieter Lesage van Studio Dott de titel van Antwerpse Jonge Ondernemer van het Jaar binnen. De andere genomineerden waren Ellen Kegels (LN Knits), Bruno Van Gils (Café Costume) en Bavo De Cock (ESAS).

Pieter Lesage, zaakvoerder van Studio Dott, kreeg de trofee van Antwerpse Jonge Ondernemer van 2017 uit handen van gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé. “Met deze ondernemersaward wordt een jonge ondernemer als een positief rolmodel voor andere bedrijven in de kijker gezet. Op deze manier hoop ik dat ook andere jonge mensen zich aangetrokken voelen tot het ondernemerschap. Door het verspreiden van deze succesvolle verhalen is ondernemen realistischer in beeld gebracht. Het belang van ondernemen in onze maatschappij valt niet te onderschatten. Laat ons hopen dat Pieter de Antwerpse eer met verve verdedigt tijdens de Vlaamse finale,” verduidelijkt Caluwé.

Juryvoorzitter Tom Simonts: “Het was voor de jury moeilijk kiezen, want het werd uiteindelijk een nek-aan-nekrace. Dat is niet verwonderlijk, aangezien JCI vier sterke kandidaten had geselecteerd. Durf, doorzettingsvermogen en ondernemerszin waren doorslaggevende criteria waarop de jury zich heeft gebaseerd om de trofee van Antwerpse Jonge Ondernemer toe te kennen aan Pieter Lesage van Studio Dott.”

Pieter Lesage, ceo van Studio Dott had naar eigen zeggen “één kans op vier om de titel in de wacht te slepen”. Hij was dan ook blij verrast en fier toen hij de trofee kreeg van gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé. “Dit is echt een prijs voor heel het team. Zonder hen stonden we niet waar we vandaag staan. Bedankt.”

Foto: Winnaar Pieter Lesage van Studio Dott (midden) en gedeputeerde Ludwig Caluwé (tweede van links) Copyright: Lies Verschraegen voor provincie Antwerpen