Zwemmer Pieter Timmers hangt na het WK dat vandaag start, de badmuts dan toch nog niet aan de haak.

De man die vorig jaar zilver pakte op de Olympische Spelen in Rio verkondigt dat hij ook in 2018 nog wil doorgaan. Hij voelt zich naar eigen zeggen nog altijd even gemotiveerd en gaat het daarom nu van seizoen tot seizoen bekijken. Timmers begint aan het WK in Boedapest met eerder bescheiden ambities.