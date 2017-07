Pieter Timmers met 13de tijd naar halve finale 100 meter vrije slag

Kimberly Buys heeft zich vanochtend geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag op het WK zwemmen (groot bad) in het Hongaarse Boedapest. In de derde van vijf reeksen klokte Buys af als vierde in 58.45. Daarmee zette ze de dertiende tijd neer op 46 deelneemsters. Coach Ronald Gaastra was niet echt tevreden met de prestatie van zijn pupil. Hij hoopt dat ze in de halve finales beter doet. Het Belgische record van Buys bedraagt 57.91. Die chrono zwom ze vorige zomer op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en evenaarde ze in mei tijdens het BK in Antwerpen. De snelste tijd kwam zondag in de reeksen op naam van de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjostrom. Zij was goed voor 55.96 (WR 55.48). De halve finales worden zondag omstreeks 17u45 gezwommen.