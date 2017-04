Een pijnlijk foutje in Wommelgem. De Torenstraat is daar bij de heraanleg 24 centimer te hoog aangelegd.

Het is wat vreemd, want je kan het met het blote oog al gemakkelijk zien dat het wegdek te hoog ligt. Normaal had de straat hier licht naar beneden moeten lopen, maar in de plaats daarvan loopt de weg dus naar boven. De aannemer had de boordstenen verkeerd geplaatst. En daardoor kwam het asfalt daartussen te hoog te liggen. De aannemer heeft nu beloofd van alles recht te zetten.