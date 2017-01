Pijpleiding Hoogmolenbrug op spectaculaire wijze verhuisd

De PALL-pijpleiding loopt van de haven van Antwerpen tot in de provincie Limburg. In de leiding worden raffinaderijproducten vervoerd. In Schoten maakt de pijpleiding de oversteek over het Albertkanaal via de Hoogmolenbrug. Momenteel hangt de pijpleiding onderaan de Hoogmolenbrug. Binnenkort is dat verleden tijd want de leiding wordt onder het Albertkanaal getrokken.

INGENIEUZE KLUS

Na een gestuurde boring onder het kanaal, worden de aaneengelaste stukken pijpleiding onder de grond getrokken vanuit de Papenaardekensstraat tot ze weer bovenkomen aan de overkant van het kanaal. De verhuis zal de installatie in de haven, een machine die zorgt voor de verwerking van aardolieproducten, 1 of 2 dagen stilleggen. In de haven maken ze er handig gebruik van om een groot onderhoud uit te voeren.

GEVOLGEN VOOR HET VERKEER

Bij het begin en het einde van de werken zal er zwaar transport zijn in de Papenaardekensstraat en Deurnevoetweg. Daarom wordt de werfzone afgesloten voor fietsers en voetgangers vanaf maandag 30 januari tot vrijdag 5 mei 2017.

Meer info over de werken kan u hier vinden.

Bron: www.schoten.be

Foto: Google Street View