"Pijpleiding zou einde van ons ijssalon betekenen"

In het vernieuwde Antwerpse stadhuis zal niet voor iedereen plaats genoeg zijn. Burgemeester Bart De Wever verhuist volgend jaar met zijn kabinet opnieuw naar 't Schoon Verdiep. En er is nog plaats voor zes andere kabinetten. Maar het Antwerpse schepencollege telt wel negen schepenen. Drie kabinetten zullen dus in de Hofstraat moeten blijven, waar ook De Wever nu werkt. Welke kabinetten dat zullen zijn, is nog niet duidelijk. Dat er te weinig plaats is, zou ook te maken hebben met corona, omdat er voldoende ruimte en ventilatie nodig is.