De Antwerpse politie is op zoek naar twee personen die verdacht worden van zwaar vandalisme op en rond het Mechelseplein in Antwerpen. Begin juli werden verschillende gevels en ramen er beklad. En ook het standbeeld van Willem Elsschot moest er aan geloven. Op camerabeelden van een buurtbewoner komen twee verdachten duidelijk in beeld. De politie is nu op zoek naar het duo. Wie de mannen herkent of tips heeft, kan de Blauwe Lijn contacteren.