Sport Pirates met twee pareltjes voorbij Hades

In de Tweede Amateurliga B kregen de City Pirates vandaag bezoek uit de onderwereld. Hades kwam op bezoek. De Limburgers kampen al het hele seizoen in de subtop en dat is nu net ook wat City Pirates ambieert. Als de Piraten de drie punten thuis hielden, konden ze de grijze middenmoot eindelijk achter zich laten. Maar dan moesten ze dus afrekenen met de Limburgse onderwereld.