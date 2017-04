PITO Stabroek opent biologisch perceel voor lessen land- en tuinbouw

De provinciale tuin- en landbouwschool PITO Stabroek pakt uit met een eerste biogecertificeerde perceel in de school. Er worden voornamelijk groenten op geteeld.



PITO kiest als school bewust om naast de traditionele teeltwijze ook de biologische teelten aan te bieden in het lessenpakket. Zo wil de school landbouw tonen in een breder perspectief en leerlingen de waarden van bio meegeven. Door hen te laten proeven van het bioverhaal zien zij misschien kansen om een toekomst uit te bouwen binnen de agrarische sector zonder de verplichting om enkel op de traditionele manier te werken.



Biologische teelt past volledig binnen het provinciale ISO 14001-concept en bezit de kracht om deze energiebesparende en duurzame visie te inspireren en te versterken.



Vrijdag wordt het 0,37 hectare grote perceel feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van leerlingen, leerkrachten en genodigden. Gedeputeerde Inga Verhaert zal samen met de leerlingen de eerste biologisch geteelde bloemkool oogsten.