In de Roma vond gisteravond het Antwerpse kopstukkendebat plaats, een initiatief van ATV en Gazet van Antwerpen en het ging er bij momenten pittig aan toe. Er werd gedebatteerd over onder meer migratie, onderwijs en Oosterweel. Liberaal lijsttrekker en Mechels burgemeester Bart Somers was hard voor N-VA, z'n coalitiepartner in Antwerpen en in de Vlaamse regering.





Bekijk hier het volledige debat