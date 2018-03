Pittige discussie naar aanleiding van affiche UAntwerpen

Bijna nergens vind je zo weinig zonnepanelen als in Antwerpen. Met amper 36 kilowatt aan zonnepanelen per duizend inwoners staat Antwerpen van alle Vlaamse gemeenten op de voorlaatste plaats.Er is een inhaal-beweging nodig in de stad en Antwerps districts-voorzitter Paul Cordy pleit ervoor dat mensen en bedrijven ook mogen investeren in zonnepanelen op andermans dak.