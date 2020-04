PIVA trakteert vuilnisophalers en parkwachters met 1400 koffiekoeken

Deze ochtend om 4 uur startten de leerkrachten van de provinciale school PIVA met het afbakken van zo’n 1400 koffiekoeken. Hiermee trakteerden ze vandaag 600 vuilnisophalers van de stad Antwerpen en 95 parkwachters in de provinciale domeinen in Antwerpen, Mechelen en de Kempen. De provincie bood hen deze zoete lekkernij aan als dank voor hun inzet om het land draaiende te houden tijdens deze coronacrisis.



Vandaag stonden om 4 uur ’s morgens de chefs Peter Claus, Kris Van Rysselberge, Kristof De Vocht, Koen Van Helden, Rtené Smedts en Eric Van den Hende paraat om koffiekoeken te bakken. De provinciale school PIVA telt 800 leerlingen die normaliter ’s middags in de eigen broodjeszaak of in het eigen free flow restaurant genieten van een broodje of een warme lunch bereid door hun klasgenoten. Kris Van Rysselberghe, technisch adviseur bakkerij: “We hebben 1400 koffiekoeken afgebakken van de grondstoffen die hier aanwezig waren en schonken ze graag aan deze minder opvallende helden van deze coronacrisis.”

Gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens: “We wilden iets terugdoen voor de mensen die het land draaiende houden. Daarom bedankt aan de bakkers van PIVA voor dit initiatief! Ze tonen hun hart op de best mogelijke manier, met zoetigheid. De koeken zullen een hart onder de riem zijn voor de mensen die zowel in de stad als in de provincie zorgen dat buiten ‘ons kot’ alles zo proper mogelijk blijft.”

De pakketjes voor 600 vuilnisophalers werden verdeeld over drie vertrekpunten van de vuilnisophaling in Antwerpen. Na de overhandiging namen de verantwoordelijken van de stadsdienst de bedeling aan de vuilnisophalers over zodat iedereen zich strikt aan de coronamaatregelen kon houden. “Een mooie uiting van waardering voor het werk van de stadsreiniging. En die is terecht. Ik ben als schepen zeer trots op onze mensen. In moeilijke tijden staan ze er keer op keer. Ook zij staan aan het front om onze maatschappij leefbaar te houden. Respect is op zijn plaats”, reageert Antwerps schepen voor stadsbeheer, Fons Duchateau.

95 pakketjes met boterkoeken, chocoladekoeken, worstenbroodjes en ander lekkers werden aan de provinciale groendiensten bezorgd van Rivierenhof Deurne, Prinsenpark Retie en Vrijbroekpark Mechelen. Jan De Haes, gedeputeerde voor Recreatie- en Groendomeinen vindt dit een topinitiatief van PIVA: “We mogen de parkwachters in onze provinciale groendomeinen niet vergeten die er elke dag staan, de parken onderhouden en de bezoekers er tevens op wijzen voldoende afstand te houden. Dat is in tijden dat mensen snakken naar contact vaak niet evident. Een zoete en welgemeende schouderklop is verdiend.”

(bericht en foto : Provincie Antwerpen)