Het openbaar ministerie heeft drie jaar cel gevorderd voor Jacobus P. (65). De Nederlandse zakenman, die eigenaar is van de bekende frituur Number One in Antwerpen, wordt onder meer vervolgd voor het belagen van en poging tot doodslag op ex-Miss België Ilse De Meulemeester. Zij eist 10.000 euro schadevergoeding. Ilse De Meulemeester wilde op 22 april 2013 haar zoontje naar school brengen. Toen ze met haar wagen wegreed van haar woning in Antwerpen werd ze tot twee keer toe aangereden door de wagen van Jacobus P., die daarna vluchtmisdrijf pleegde. Buiten wat nekpijn, kwam ze er met de schrik van af. De ex-Miss België had de beklaagde leren kennen via de eigenaar van een juwelierszaak, waarvan zij het gezicht was. Jacobus P. werd een groot bewonderaar en overlaadde haar met cadeaus. Zo gaf hij haar voor 80.000 euro aan juwelen en kocht hij meteen twee Porsches omdat ze niet kon kiezen tussen twee modellen. Alles samen zou hij haar 2,8 miljoen euro geschonken hebben. 'Zijn verwachtingen van hun relatie waren echter anders dan de hare. Dat schoot bij hem in het verkeerde keelgat en hij begon haar te stalken', zei de procureur. Jacobus P. dook aan haar woning op, huurde een Spanjaard in om haar te schaduwen en viel haar broer, ex-man, diens moeder en een vriend lastig. Hij richtte ook vernielingen aan. Jacobus P. ontkende na zijn arrestatie dat hij De Meulemeester en haar entourage belaagd had. Ook de dubbele aanrijding deed hij als een 'ongelukje' af. Hij diende op zijn beurt klacht in tegen de ex-Miss België en verklaarde dat hij onder druk werd gezet om geld, goud en luxegoederen aan haar over te maken. De Meulemeester werd na onderzoek buiten vervolging gesteld voor oplichting en afpersing. Ze werd wél naar de rechtbank verwezen voor witwas en die zaak wordt op 5 oktober ingeleid. Foto Belga