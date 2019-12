Tourist LeMC, Axel Daeseleire, Slongs Dievanongs en de Sint-Andries MC's nodigen u uit voor een Antwerps feestje op 4 januari. In concertzaal Lux in Kapellen geven zij een benefietconcert in het kader van de Warmste Week. De volledige opbrengst gaat naar YAR Vlaanderen, een organisatie die jongeren tussen 15 en 21 jaar met een complexe problematiek een kans biedt om hun leven terug op de sporen te krijgen. Er zijn maar 700 tickets beschikbaar. Snel zijn is dus de boodschap.