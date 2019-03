Er komt definitief géén nieuw cinemacomplex aan de Meylweg in Kontich.



Buurtbewoners vreesden voor overlast en het gemeentebestuur gaf ook geen vergunning voor het project. De uitbater kon nog wel in beroep gaan tegen die beslissing, maar heeft nu beslist om dat niét te doen. Hij heeft geen zin in in een jarenlange procedureslag. Hij gaat zijn centen nu investeren in de Olmense Zoo.