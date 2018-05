Plannen Hoekakker goedgekeurd door gemeenteraad

Het veelbesproken plan voor de Hoekakker in Ekeren is gisteravond goedkeurd door de Antwerpse gemeenteraad.

De Hoekakker is een groen gebied in Ekeren-Donk. Dat er woningen gebouwd worden, stuitte op heel wat protest in het district ten noorden van Antwerpen. Zo zijn er al meer dan 570 bezwaarschriften ingediend. Volgens burgemeester De Wever is het project dat nu voorligt bijna het minimum van wat er kan in stedelijk gebied. Er komen nu 450 woningen en dat zijn er 200 minder dan in het oorspronkelijke plan. Die worden aan de randen van het park gebouwd. Het binnengebied van 13 hectare moet een park worden