Wie een feest of een evenement organiseert in Antwerpen, kan voortaan gratis gebruik maken van decibelmeters, om te zien of de geluidsnormen gerespecteerd worden. Vanaf 95 decibel is het verplicht om oorbescherming, zoals oordopjes, te voorzien. Het initiatief komt van een jonge politica die zelf blijvende gehoorschade heeft opgelopen.