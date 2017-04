Plantencrèche voor bezoekers plantenbeurs

Zondag is het plantenbeurs in het Arboretum van Kalmthout. Voor wie veel planten koopt, is er een gratis plantencrèche.

Op deze oudste plantenbeurs van België vind je zorgvuldig geselecteerde meesterkwekers en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Zij bieden een grote variatie van bijzondere, nieuwe en zeldzame tuinplanten. Elk zijn ze specialist binnen hun aangeboden sortiment. De plantendag van Arboretum Kalmthout is een niet te missen evenement voor elke bloem- en plantenliefhebber!

Gratis rondleidingen

Geniet van een wandeling door de arboretumtuin, volop in lentebloesems. Tussen 11 en 16 uur zijn er elk uur gratis rondleidingen met gids, ze duren ongeveer één uur. Om 14 uur is er een Franstalige rondleiding met gids.

Plantencrèche

Wie veel planten heeft gekocht, kan zijn aankopen in bewaring geven in de plantencrèche en nog genieten van een wandeling in de tuin of een drankje op het terras.

Tickets

tickets zijn te koop aan de kassa van 9.30 tot 16.45 uur. Prijs is 8,5 euro.

Extra parkeergelegenheid

Er zijn 200 extra parkeerplaatsen aan het NMBS-station van Kalmthout op slechts 200m van de ingang van Arboretum Kalmthout, of op het marktplein (600m). Van hieruit rijdt een gratis pendelbus tussen 10 en 16.30 uur.

Info : www.arboretumkalmthout.be