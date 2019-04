Plantendag Arboretum Kalmthout

Komende zondag wordt het opnieuw gezellig druk in Arboretum Kalmthout. Als oudste plantenbeurs in België, lokt de plantendag er tweemaal per jaar, in de lente en in de herfst, duizenden tuinliefhebbers. Op één dag kun je dan ook de allerbeste kwekerijen van de lage landen bezoeken. De plantendag van Arboretum Kalmthout is een niet te missen evenement voor elke bloem- en plantenliefhebber.

De allerbeste kwekers en professionele verzamelaars verkopen tijdens de plantendag van Arboretum Kalmthout hun mooiste planten, bollen en zaden. Je vindt er een grote variatie aan voorjaarsbloeiers, plantgoed voor je moestuin en andere bijzondere, nieuwe of zeldzame tuinplanten. Standhouders geven je tips en delen hun kennis over de verzorging van planten.

Arboretum Kalmthout wil helpen de plastic afvalberg te verminderen en vraagt bezoekers om een eigen draagtas of plantenbakje mee te brengen. Bezoekers kunnen hun aankopen in bewaring laten in de plantenparking en ondertussen genieten van een wandeling in de tuin of van een streekbiertje op het terras van de cafetaria.

Hele dag gratis rondleidingen met gids



Arboretum Kalmthout is 12,5 ha groot en volop in lentebloesems. Het toegangsticket tot de plantendag geldt meteen ook als toegang tot de arboretumtuin. Op dit moment bloeien de Japanse kerselaars, magnolia’s en rododendrons. Samen met vele andere lentebloeiers brengen ze kleur in de tuin. Bezoekers kunnen tussen 11 en 16 uur elk uur aansluiten voor een gratis rondleiding met een gids. Om 14 uur is er ook een Franstalige wandeling voorzien.

Paasspeurtocht

Kleine en grote speurneuzen kunnen tijdens de paasvakantie eitjes tellen in de arboretumtuin. Tussen de bomen en de planten hangen 99 kleurrijke afbeeldingen van paaseieren, onderweg zijn er leuke verrassingen. Wie meedoet aan de speurtocht, mag nadien een lekker chocolaatje in ontvangst nemen. In de cafetaria liggen grote postkaarten om in te kleuren en op te sturen. Deelname € 2,5. De paasspeurtocht is een activiteit in het kader van de Week van de provinciedomeinen, die loopt van 14 tot en met 22 april.

(bericht en foto : Arboretum Kalmthout)