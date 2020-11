Plantenwinkels mogen dan toch open blijven

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) roept de Belgen op om morgen/zondag niet te gaan winkelen, hoewel de winkels wel open zullen zijn. Onder meer in Antwerpen is er een koopzondag. "Doe het niet als het niet echt nodig is", klinkt het. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) deed dezelfde oproep. "Als je 100 mensen samen zet, zitten er zeker mensen bij die besmet zijn. Zelfs al voelen ze zich niet ziek, zijn ze gevaarlijk voor de andere mensen in die groepen. Misschien zullen er daar mensen bij zijn die als ze besmet worden wel ernstig ziek zijn, die wel in het ziekenhuis belanden, die wel op de intensieve zorgen belanden."Lange rijen aan de winkels en drukke winkelstraten 'zijn gevaarlijk en net wat we niet willen zien', zegt Vandenbroucke. "En het is ook niet nodig. Er gaan nogal wat winkels openblijven, je kunt niet alleen voeding en verzorgingsproducten kopen, maar ook tuincentra. Alle winkels krijgen bovendien de mogelijkheid om online bestellen en afhalen te organiseren." Vandenbroucke wijst er nog op dat de verstrengde maatregelen niet vroeger konden ingaan. "We hebben tot een uur geleden gewerkt aan het ministerieel besluit, waarin al die regels vastgelegd worden. Dat moet goed geformuleerd zijn, dat moet gepubliceerd worden, want er staan straffen en boetes op overtredingen", klinkt het. "We moeten toch een beetje beroep doen op de goede wil van de mensen."Foto Belga