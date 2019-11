De werken aan de Plantin en Moretuslei zullen 2 maanden sneller klaar zijn dan gepland. Tot daar het goede nieuws, want de nieuwe aanpak van de werken zal voor meer hinder zorgen dan nu het geval is. Vanaf volgende maand zal het autoverkeer in beide rijrichtingen over 1 rijstrook moeten. Met als gevolg meer filerijden.