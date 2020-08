Plantin en Moretuslei: werken met meeste hinder vanaf 1 september achter de rug

Met het einde van de zomervakantie in zicht zijn ook de werken met de meeste verkeershinder op de Plantin en Moretuslei (N184) bijna achter de rug. Vanaf dinsdag 1 september zijn de werken aan het kruispunt met de Provinciestraat, het Singelkruispunt en ter hoogte van het complex Borgerhout volledig klaar. Na twee maanden is dan de Plantin en Moretuslei niet langer geknipt. Daardoor zal de druk op het verkeer aanzienlijk afnemen. Tegelijk start vanaf dinsdag ook de laatste grote fase in de heraanleg van de Plantin en Moretuslei.

Sinds vorige week vrijdag was het kruispunt van de Plantin en Moretuslei met de Singel gedurende vijf dagen bijna volledig onderbroken. De aannemer vernieuwde tijdens deze periode het centrale gedeelte van het kruispunt. De werken zijn vlot verlopen en daarmee zit het Singelkruispunt zo goed als in het nieuw. Momenteel worden nog de laatste belijningswerken uitgevoerd. Ook de werken aan het op- en afrittencomplex Borgerhout zijn bijna afgerond. Vanaf dinsdag 1 september zijn alle op- en afritten van het complex opnieuw beschikbaar. En nog meer goed nieuws: in de nacht van maandag 31 augustus op dinsdag 1 september wordt ook het kruispunt met de Provinciestraat opnieuw vrijgegeven. Na twee maanden zal de Plantin en Moretuslei dus niet langer geknipt zijn. Het voltooien van deze verschillende fases zal de verkeershinder in de omgeving aanzienlijk verminderen.



Laatste grote fase start dinsdag

Vanaf dinsdag 1 september start de aannemer met de laatste grote fase in de vernieuwing van de Plantin en Moretuslei. Dan werkt de aannemer op de volledige weghelft staduitwaarts tussen de Rolwagenstraat en de Wilrijkstraat. Vergelijkbaar met de vorige fases vernieuwen we ook hier eerst de riolering en bouwen we vervolgens de rijweg opnieuw op. De Plantin en Moretuslei is dan staduitwaarts volledig afgesloten voor alle verkeer. Autoverkeer rijdt langs de wefzone over één rijstrook in elke richting. De zijstraten die uitkomen in de werfzone zijn afgesloten, op het kruispunt met de Wolfstraat na. In die zijstraten geldt er tijdelijk dubbelrichtingsverkeer. Fietsers fietsen ter hoogte van de werfzone in beide richtingen op het fietspad stadinwaarts. Te voet en met de fiets aan de hand blijven woningen en handelszaken bereikbaar.

Vermoedelijk halfweg maart 2021 is dit stuk van de rijweg klaar, en daarmee ook de volledige Plantin en Moretuslei.

(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)