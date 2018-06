Plastic-vangers op de Schelde

Volgend jaar komen er op acht plaatsen in de Schelde plastic-vangers.



Het doel is om op die manier het afval tegen te houden voor het in de zee komt. Want eenmaal in zee is het quasi onmogelijk om de plastic-soep nog op te kuisen. Het gaat in eerste instantie om een proefproject dat een jaar zal duren, omdat nu nog niet geweten is hoe efficiënt die installaties juist zijn. Er is op dit moment namelijk nog maar weinig geweten over afval in rivieren. Daarom werkt ook de Universiteit Antwerpen mee aan het project.