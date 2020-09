Plasticzuiger Jan De Nul ruimt natuurgebied in haven op

Vanaf zaterdag wordt in natuurgebied Galgeschoor in het Antwerpse havengebied de 'Nul-O-Plastic' ingezet, een machine van Jan De Nul die plastic korrels en andere plastics opzuigt.

De grote stofzuiger op rupsbanden werd vorig jaar geselecteerd als beste oplossing tijdens de Galgeschoor Plastic Challenge. De 'Nul-O-Plastic' van Envisan, het milieubedrijf van Jan De Nul Group, won eind vorig jaar een wedstrijd van Port of Antwerp voor nieuwe opruimtechnieken voor plastics die zich hebben opgehoopt in natuurreservaat Galgeschoor.

Envisan haalde het van meer dan vijftig inzendingen en kreeg 10.000 euro om de stofzuiger verder uit te werken. De machine is nu klaar en zal vanaf zaterdag, de World Cleanup Day, aan de slag gaan in Galgeschoor. Door historische vervuiling van steden en gemeenten langs de Schelde en door plastic pellets van bedrijven in de haven, heeft plastic afval zich daar opgehoopt. De rupsbanden van de Nul-O-Plastic maken het mogelijk om te manoeuvreren op het moeilijk toegankelijk terrein. Bovendien kan het toestel plastic bolletjes opzuigen zonder schade toe te brengen aan de natuur.

"Onze innovatieve Nul-O-Plastic zal voor het eerst ook alle kleine plastic deeltjes uit dit natuurgebied kunnen verwijderen", zegt An Smet, Directeur van Envisan. "We kijken ernaar uit om de Nul-O-Plastic ook in andere gebieden binnen de haven in te zetten."

(Bron: Belga)

(Foto: © Jan De Nul Group)