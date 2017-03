Plastiek Van Wauwe opent extra afhaalpunt in Schoten

Plastiek Van Wauwe, de Deurnese handelaar in kunststofmaterialen voor bouw en industrie, opent vandaag een extra afhaalpunt in de Eethuisstraat in Schoten. Daardoor kunnen klanten de knelpuntzone in het noorden van Antwerpen vermijden. De extra vestiging is de eerste slimme mobiliteitsoplossing die gerealiseerd wordt in het kader van de Marktplaats voor mobiliteit. In totaal werden er 10 projectvoorstellen geselecteerd door een professionele jury.

De bedoeling is om tegen december het maximale aantal klantverplaatsingen, afkomstig uit het noorden, te verschuiven van de hoofdzetel in Deurne naar het nieuwe afhaalpunt in Schoten. Naast de extra vestiging in Schoten opent Plastiek Van Wauwe later dit jaar ook een bijkomend afhaalpunt in de zuidrand van de stad. Zo kunnen klanten die uit het zuiden komen de drukke zones in die regio vermijden.

Zaakvoerder Amand Huylebroeck van Plastiek Van Wauwe: “We leveren niet alleen het juiste product, maar zetten ook sterk in op klantenservice. De fileproblemen en het bijhorende tijdverlies aanpakken, is voor ons dan ook evident. De extra afhaalpunten brengen ons dichter bij onze klanten uit de noord- en zuidrand. Hierdoor moeten ze minder files trotseren en staan ze sneller op hun werf.”

Marktplaats voor mobiliteit

De extra afhaalpunten van Plastiek Van Wauwe zijn 1 van de 10 geselecteerde projecten van de Marktplaats voor mobiliteit, die inzet op slimme mobiliteitsoplossingen in de Antwerpse regio. In dat kader lanceerde Slim naar Antwerpen op 6 september 2016 een oproep voor projecten die bijdragen aan vlot, efficiënt en betrouwbaar personen- en vrachtverkeer. Dat kan door in te zetten op een time shift, een modal shift of het efficiënter gebruiken van voertuigen.