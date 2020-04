Een beetje muziek kan ons opvrolijken, zeker in deze tijden. Daarom brengt Staf De Vos het graag tot bij ieders deur. De Fatkat, zijn bekende platenzaak in het centrum van Antwerpen, is dicht. Maar wie nood heeft aan vers vinyl, kan nog steeds bij hem terecht. Staf fietste de voorbije weken al zowat heel Antwerpen rond.